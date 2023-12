5076 kostenlose Skitickets für Schüler und Lehrer in Vorarlberg

Die Vorarlberger Schulskitage locken auch dieses Jahr wieder tausende junge Schülerinnen und Schüler auf die Skipiste.

5076 kostenlose Skitickets

"Verschneite Winterlandschaft"

Vorbereitung auf Wintersportwoche

Kostenloser Schulskitag: "go for ski"

Nachdem im Jahr 2022 erstmals in ganz Österreich zum kostenlosen Schulskitag unter dem Titel „go for ski“ eingeladen wurde, findet dieser heuer am 13. Dezember 2023 zum zweiten Mal statt. Das Angebot wurde an alle Schülerinnen und Schüller aller Schulstufen gerichtet. In Vorarlberg sind rund 200 Kinder für den österreichweiten Schulskitag angemeldet. „Es ist großartig, dass nun alle Kinder und Jugendliche einen kostenlosen Skitag mit ihrer Klasse genießen können – obwohl sie altersmäßig nicht mehr in die Vorarlberger Schulskitage fallen“, berichtet Andreas Gapp begeistert und führt fort: „Das wäre ohne das Engagement der einzelnen Skigebiete, die jedes Jahr kostenlose Tickets für die Schülerinnen und Schüler zur Verfügung stellen, nicht möglich.“

ski creative Wettbewerb

Kostenlose Wintersportwoche für die 1a der MS Schendlingen

Vergangenes Jahr ging der Sieg erstmals nach Vorarlberg: Die 1a der MS Bregenz Schendlingen überlegte sich etwas ganz Besonderes und setzte die ausgemalten Gondelvorlagen in einem aufwendigen, selbstgedrehten Video in Szene, in dem sie im Sportunterricht einen kompletten Skitag nachstellten. Nun dürfen sich die 25 Schülerinnen und Schüler der Gewinnerklasse auf eine kostenlose Wintersportwoche Ende Jänner 2024 in Damüls freuen – inklusive Übernachtung, Halbpension, Ski-Pass, Leihausrüstung und Bustransfer. „Es war schön zu sehen, mit welcher Begeisterung und Freude die Schülerinnen und Schüler an der Gestaltung der Gondeln sowie am Videodreh mitwirkten. Nun sind wir schon alle voller Vorfreude auf die Woche in Damüls und natürlich auch auf unseren Schulskitag morgen, den wir am Bödele verbringen werden“, sagt André Kraßnitzer, Lehrer der Siegerklasse der MS Bregenz Schendlingen, abschließend.