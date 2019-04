5000 Zuschauer sorgen beim Mirandum für Megaparty

FELDKIRCH. 40 Firmen aus ganz Vorarlberg präsentieren sich an drei Tagen bei der fünften Auflage im Feldkircher Pförtnerhaus.

“Es ist für Jung und alt etwas dabei und keiner kommt zu kurz. Bis zu 5000 Besucher werden erwartet”, sagt Susanne Maria Dieterle, Gründerin vom Mirandum. Die fünfte Auflage im Feldkircher Pförtnerhaus geht über drei Tage und startet am Freitag, 12. April, ab 17 Uhr mit der großen Eröffnung. Im Mittelpunkt des Interesses steht die Modenschau am Samstag um 18 Uhr und Sonntag um 14 Uhr. Livemusik an allen Veranstaltungstagen mit kulinarischen Köstlichkeiten werden geboten. Im Erd- und im Obergeschoss vom Pförtnerhaus und im Freigelände warten die Aussteller mit diversen Schnäppchen und Überraschungen auf die tausenden Zuschauer. VN-TK