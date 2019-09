5000-Euro-Meilenstein

Ernst Quadro freut sich über den großen Erfolg seiner Jubiläumsaktion.

RANKWEIL „Es ist einfach unglaublich“, meint Ernst Quadro mit leuchtenden Augen. Auf dem Rankweiler Hof kam es vergangenen Sonntag zur Spendenübergabe an Netz für Kinder. Dafür ist auch extra Obmann Hubert Löffler angereist um den Scheck persönlich entgegen zu nehmen. In einer bewegenden Ansprache führt Quadro seine eigene Erfahrung aus. „Ich weiß, was es heißt ohne Eltern aufzuwachsen“, stellt er klar. Deswegen sei es ihm umso wichtiger, dass bedürftige Kinder entsprechend Unterstützung erhalten. Insgesamt sind bei seiner 45-jährigen Jubiläumsaktion 5000 Euro zusammengekommen. „Und Feldkirch kommt zu diesem Beitrag noch dazu“, freut sich der Entertainer. ETU