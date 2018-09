500 sportliche Kids

Der ASVÖ Sporttag im Aktivpark-Areal erfreute sich großer Beliebtheit.

Rund 500 Kids nahmen insgesamt am großen Sporttag des ASVÖ am vergangenen Samstag teil. Insgesamt konnte man dort an 17 verschiedenen Stationen diverse Sportarten aber auch Erste Hilfe sehen, ausprobieren und erlernen. Bereits vor der offiziellen Eröffnung am Vormittag herrschte re4ges Treiben und zahlreiche Kinder waren schon mit Stempelpässen unterwegs, um sich schlau zu machen, wo was stattfindet. Zur Eröffnung bot sodann der Taekwondo Club Montafon eine kleine Show, bei der so mancher Besucher staunte.