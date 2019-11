500 Kinder gehen in Rankweil zu Fuß zur Schule

Rund 500 Kinder der Volksschulen Brederis, Markt und Montfort, bewältigen derzeit ihren Schulweg zu Fuß. Sie sind Teil der landesweiten Schoolwalker-Aktion, an welcher mehrere tausend Schülerinnen und Schüler beteiligt sind.

„Die Schoowalker-Aktion soll Alternativen zur Freizeit vor dem Bildschirm oder auf dem Sofa aufzeigen. Auch sollen Eltern dazu angeregt werden, Fahrdienste zur oder von der Schule zu überdenken“, erklärt Ursula Schöch, Direktorin der Volksschule Markt. Sie ist überzeugt: „Kinder, die zu Fuß in die Schule gehen, fördern ihre körperliche sowie geistige Entwicklung und stärken ihre Selbstständigkeit sowie die Eigenverantwortung im Straßenverkehr. Und ganz nebenbei gibt es dabei viel zu entdecken und zu erleben. Und auch so manche Freundschaft lässt sich am Schulweg schließen.“