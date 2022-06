500 Euro für alle: Jetzt sprechen Rauch und Brunner

Sozialminister Rauch und Finanzminister Brunner sprechen über das große Entlastungspaket. Wie sieht es im Detail aus und wie kann es finanziert werden?

all

all

self

self

all

all

self

self

Sozialleistungen werden valorisiert

Für Familien gibt es 180 Euro pro Kind als zusätzliche Einmalzahlung der Familienbeihilfe im August, der erhöhte Familienbonus (2000 Euro) und der erhöhte Kindermehrbetrag (550 Euro) werden auf 2022 (ursprünglich 2023) vorgezogen. "Es ist ordentlich was auf den Weg gebracht worden", meint BM Rauch.

all

all

self

self

all

all

self

self

all

all

self

self

all

all

self

self

Wie geht sich das alles aus?

28 Milliarden Euro bis 2026 hat die türkis-grüne Regierung eingeplant, um Bevölkerung und Wirtschaft zu entlasten. Es handelt sich um Maßnahmen gegen die Teuerung, die notwendig sind, sagt Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) im Interview bei Vorarlberg Live. Zur Hälfte werde dieser Betrag durch zusätzliche Einnahmen, etwa durch die höhere Mehrwertsteuereinnahmen, und zu einem Drittel durch höheren Konsum finanzieren. In Summe seien das 24 Mrd. Euro. Vier Milliarden müssen damit aus dem Budget finanziert werden.

all

all

self

self

Auch der Reformdruck steigt für jedes einzelne Ressort, sagt Brunner. Ob das in zukunft explizit Auswirkungen auf Budgetgespräche mit einzelnen Ministerinnen oder Ministern hat, beantwortet der Finanzminister ausweichend: "Es gibt immer Reformmöglichkeiten in vielen Bereichen." Es gelte, die Effizienz zu heben und die Digitalisierung entsprechend zu nutzen.

all

all

self

self

Abschaffung der Kalten Progression

"Es sind außergewöhnliche Zeiten. Wir befinden uns mitten in drei riesigen Krisen: Die Pandemie und die wirtschaftlichen Folgen. Und jetzt sind wir aufgrund des Krieges in der Ukraine in der nächsten Krise angelangt", sagt Brunner. Die Teuerungen seien aber nicht nur aus dem Krieg entstanden, sondern auch aus den Lieferkettenproblematiken.