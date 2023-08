50 Spiele am 1. Spieltag: Underdogs wollen im Pokal überraschen

Der Amateurfußball in Vorarlberg startet mit dem kommenden Wochenende voll durch. Grund sind die 50 (!) Erstrundenspiele im Uniqa VFV-Cup. Traditionell sorgt der heimische Pokalbewerb im Unterhaus für den richtigen Einstieg sieben Tage vor dem Ligastart in allen Spielklassen am 12. August. Über sechs Tage erstreckt sich der Auftakt im Pokal auf Landesebene. Vierfach-Cupsieger FC Lustenau eröffnet heute (18.30 Uhr) im Auswärtsspiel bei der 1b-Mannschaft von Hittisau die diesjährige Meisterschaft. Großkampftag im Cup ist der Samstag mit 20 Spielen, am Freitag stehen fünfzehn Partien auf dem Programm. Die sieben VN.at Eliteligaklubs Lauterach, Rotenberg, Göfis, Admira Dornbirn, Egg, Alberschwende und Lochau haben am ersten Spieltag im Pokal ein Freilos. Schlins 1b kommt kampflos in die nächste Runde, weil Gegner Bürs 1b (5. LK) sich mit der Mannschaft aus dem Meisterschaftsbetrieb kurzfristig zurückgezogen hat. Hauptsächlich hoffen zum Saisonbeginn die 1b-/1c-Mannschaften den höher eingestuften Vereinen ein Bein stellen zu können.TK