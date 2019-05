50 Schokoküsse zum Jubiläum der VS Rotkreuz

Volksschuldirektorin Gerda Loacker konnte zum 50-jährigen Jubiläum „ihrer“ Schule unter den zahlreichen Besuchern in der Aula des SPZ viele ehemalige Lehrpersonen begrüßen.

Lustenau „Allgemein steigende Schülerzahlen brachten auch in der VS Rheindorf eine Schulraumnot mit sich. Dies führte seitens der Gemeinde Lustenau zu der Überlegung, im unteren Teil des Schulsprengels der VS Rheindorf eine 16-klassige Volksschule zu errichten.“ So beginnt die Chronik der VS Lustenau Rotkreuz. Mit Bescheid der BH Feldkirch vom 4.10.1966 konnte der Neubau einer 16-klassigen Volksschule in der Rotkreuzstraße erfolgen und mit Beginn des Schuljahres 1968/69 begann der Betrieb unter der Leitung von Dir. Anton Fitz. Gestartet wurde damals mit sieben Klassen, 262 Schülerinnen und Schülern und sechs Lehrpersonen. Wie sehr sich die Klassensituation seither verändert hat, belegt die Tatsache, dass heute in zehn Klassen 203 Kinder von 18 Lehrpersonen unterrichtet werden. Vorübergehend waren in der Schule die Hauswirtschaftliche Berufsschule und eine Klasse der Haushaltungsschule sowie eine Expositur der Hauptschule Kirchdorf und eine Klasse der Sonderschule untergebracht. Im Dezember 1969 wurde die Turnhalle fertiggestellt. Während der 50 Jahre wurden in der VS Rotkreuz ca. 3.000 Schüler unterrichtet.

Fröhliche Feier mit begeisterndem Kinderchor

Mit launigen Worten begrüßte Direktorin Gerda Loacker die Festbesucher und gab einen kurzen Einblick auf den Werdegang der Schule, in der Kreativitätsförderung seit langem groß geschrieben wird. So konnte man in den Gängen der Schule die Kunstwerke der Schülerinnen und Schüler bewundern, die sie anlässlich der Feier in klassenübergreifenden Projekttagen zum Motto „Tierisch gut“ geschaffen hatten, bewundern. Der Schulchor unter der Leitung der Direktorin begeisterte mit fröhlichem Gesang und zum Lied „Love can be the bridge“ gesellten sich auch die Lehrpersonen dazu und sangen kräftig mit. Und weil ein „Fäscht uni Schoggi“ nach Gerda Loacker kein Fest ist, wurde das mit Schokoküssen gebildete Jubiläumsjahr anschließend von den anwesenden Kindern gestürmt.

Vorfreude auf die neue Schule

Die Volksschule Rotkreuz ist in die Jahre gekommen und bis zum Jahr 2023 soll an dieser Stelle der „Campus Rotkreuz“, mit einer Clusterschule VS/SPZ inklusive Ganztagsbetreuung, Elternberatung, einer Schulproduktionsküche, einem Kindergarten und einer Doppelturnhalle, entstehen. Auf dem angrenzenden Grundstück errichtet die Vogewosi ein Gebäude für betreutes Wohnen und eine Kleinkindbetreuung. Als sichere Verbindung zwischen Bahnhofstraße und Rotkreuzstraße wird außerdem ein Fuß- und Radweg errichtet, vor dem Campus-Eingang soll an der Rotkreuzstraße eine Begegnungszone die Sicherheit für die Kinder und nichtmotorisierten Verkehrsteilnehmer erhöhen. Der Baustart soll im nächsten Jahr erfolgen.

Direktion der VS Rotkreuz:

1967-1978 Anton Fitz

1978-1990 Erich Hollenstein

1990-2007 Hanna Palm

2007-2013 Werner Lapitz

2013-2018 Wolfgang Felder

2018 Gerda Loacker

Mit Ideenreichtum und großem Einsatz verstanden es verschiedene Lehrpersonen, nicht nur die üblichen Fächer zu unterrichten, sondern vor allem die Kreativität ihrer Schützlinge zu fördern.

1980 Mitwirkung des Schulchors beim Landesjugendsingen in Feldkirch

1982 Die unverbindlichen Übungen Chorgesang und Spielmusik werden an der Schule angeboten.

1983/84 Mal-und Werkausstellung

1983/84 Singtheaterstück „Max und Moritz“ beim Schulschlussfest

1985/86 Aufführung der Kantate „Till Eugenspiegel“ im Reichshofsaal Lustenau und im Rahmen der Amateurtheatertage in Feldkirch

1993/94 zur 25-Jahrfeier Projektwoche „Schaffen und Bewegen“ mit Kunstschaffenden und Artisten. Umfassende Werkschau unter dem Motto: „Eine Schule öffnet sich“

1996/97 Preisträger bei einem Wettbewerb des österreichischen Kulturservice mit dem Konzept für eine Kreativwoche – „Wege gehen – Brücken bauen“

1999/2000 „Bildsprache“ – Ausstellung von Schülerarbeiten im Foyer des Reichshofsaals, Eröffnung der neuen zentralen Schulbibliothek

2001 bis 2004 Teilnahme der Schule an einem EU-Bildungsprojekt – COMENIUS

2002/03 „Leseort“ – schulübergreifende Projektwoche gemeinsam mit dem SPZ

2003/04 Erstmals gemeinsam mit Elternvereinen Adventmarkt auf dem Schulhof

2008/09 zur 40-Jahrfeier Projektwoche „Kreativität im Wandel der Zeit“

2013/14 Gewinn der „Safety-Tour“ durch die 4a-Klasse, Teilnahme am Bundesfinale in Wien

2014/15 Ab nun Kooperation mit der Musikschule Lustenau – „Elementare Musikpädagogik“ in den ersten und zweiten Klassen, zahlreiche Aktivitäten (Theater, Weihnachtsbasteln, sportliche Schnuppertrainings, ASKÖ, Nestlelauf, Verkehrserziehung, gemeinsames ASKÖ-Sportfest mit dem SPZ, Teilnahme an den Schultheatertagen in Dornbirn, Sieg der Safety-Tour beim Bundesfinale in Wien durch die 4c)

2016/17 Der Schulalltag wird wieder mit zahlreichen Aktivitäten bereichert. U. a. nehmen die 2. Klassen am Bezirksjugendsingen teil.

2017/18 Die 4b Klasse gewinnt in München bei der Fernsehshow „1, 2 oder 3 – letzte Chance vorbei“. Das Projekt „Advent- und Weihnachtsbasteln“ mit einem Verkaufsstand am Chrischtkendlimarkt bringt € 2.000,– für die Aktion „Geben für Leben“

2018/19 zur 50-Jahrfeier Projekttage unter dem Motto „Tierisch gut“. Es entstehen wunderbare Kunstwerke.

Schulsituation:

1980 Ernsthafte Schulraumprobleme wegen Expansion der Allgemeinen Sonderschule

1990-98 Die Schulraumnot wird mit jedem Jahr prekärer. Steigende Schülerzahlen an der Volksschule und in der Allgemeinen Sonderschule erfordern mehr Klassenräume

1992/93 Aussiedlung der Hauswirtschaftlichen Berufsschule

1994/95 Erste Integrationsklasse an der Schule

1998/99 Das SPZ Lustenau bezieht den Neubau. Erstmals verfügt die Volksschule über ausreichend Raum.

2002/03 Schülerhöchststand: 359 (16 Klassen) Da das SPZ wächst und mehr Klassen benötigt, kommt es wieder zu Engpässen im Schulraum

2014/15 Einrichtung einer Mittagsbetreuung. Die Gemeinde Lustenau verfolgt am Standort Rotkreuz die Entwicklung eines Campus-Konzepts.