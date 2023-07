50. Konzert im San Siro: Der wohl größte Vorarlberger Fan von Depeche Mode

Alles begann im Jahre 1984

Ein Sammler lässt los, die Liebe zur Band bleibt aber ungebrochen

Erstes Mal live in Zürich

So erlebte Andreas Ender sein 50. Konzert im Mailänder San Siro:

"Es war verwirrend und unverständlich für mich, dass dieses Album sogar Beatles-Rekorde brechen sollte. Bei den ersten Rezensionen zum Tourstart in den USA wurde deutlich, dass man 40 Minuten durchhalten musste, bevor die Party richtig losging! So war es auch am 14. Juli im San Siro Stadion in Mailand – die Stimmung kochte über, als 'Everything Counts', 'Enjoy The Silence', 'I Feel You', 'Stripped', 'Just Can’t Get Enough' (bereits 42 Jahre alt), 'Never Let Me Down Again' und 'Personal Jesus' die Menge im Stadion zum Toben brachten. Es war wieder einmal ein großartiges Konzerterlebnis mit einigen Fans aus Vorarlberg, einem Stadtbummel um den Mailänder Dom und einem Besuch des Alfa-Romeo-Museums, das gleich um die Ecke des Hotels lag. Nun bleibt abzuwarten, wohin ich im März/April 2024 zu meinem vierzigsten Fan-Jubiläum reisen werde. Denn Depeche Mode haben kürzlich den vierten Teil ihrer Welttournee angekündigt. MODEnation, bleibt dran!"