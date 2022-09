50 Jahre: Zeitzeuge berichtet über den Attentat in München

Ein Attentat schockte am 5. September 1972 die ganze Welt. Ein Sportler, der vor 50 Jahren als Zeitzeuge die schlimmste Tragödie in der olympischen Geschichte miterlebte, war Bruno Hartmann.

Während der Olympischen Sommerspiele in München drangen palästinensische Terroristen in das Wohnquartier der israelischen Mannschaft im Olympischen Dorf ein. Bei dem Angriff und der anschließenden Geiselnahme verloren elf israelische Sportler und Betreuer sowie ein Polizist ihr Leben.

"Ein mulmiges Gefühl"

Der damals 25-jährige Götzner hatte sich für die Freistilbewerbe im Ringen qualifiziert und belegte den 18. Platz in der Klasse bis 74 kg: „Wir sind am morgen vorbeispaziert und haben diese Leute, die einen Strumpf rübergezogen hatten, gesehen", so Hartmann. Man habe ihnen gesagt, dass man diese Leute nicht provozieren dürfe: "Es war ein mulmiges Gefühl"