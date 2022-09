50 Jahre Traditionelle Bogenschützen Koblach

Am 17. September 2022 beging der Verein mit einem großen Fest gemeinsam mit (Gründungs-) Mitgliedern, Freunden und Unterstützern das runde Jubiläum.

Der 1972 als ARC Götzis gegründete Verein ist seit 2006 im Koblacher Winkla beheimatet. Auf dem weitläufigen Gelände fanden sich neben den Vereinsmitgliedern auch zahlreiche befreundete Bogenschützen aus Westösterreich und Süddeutschland ein. Mit einem groß angelegten Vereinsturnier – das bereits am Vormittag begann – und einem zünftigen Festabend wurde das Jubiläum gebühren gefeiert. Obmann Sven Decker ehrte am Abend die siegreichen Bogenschützen und bedankte sich in einer Ansprache beim Vorstand und Mitgliedern für die unermüdliche Arbeit und bei allen Festgästen für ihre Aufwartung. Ein besonderer Dank galt auch Altbürgermeister Fritz Maierhofer und Bauamtsleiter Hannes Oberhauser, die sich bei der Ansiedelung des Vereins für die Zurverfügungstellung des Geländes hinter dem Klettergarten stark machten. Nach den Dankesworten von Bürgermeister Gerd Hölzl verzückte das Wirtschaftsteam um Anni Jenny die Gäste mit einem Spanferkel, Braten, Spätzle und Rotkraut. So wurde bis in die späten Abendstunden im Festzelt und in der Vereinshütte ausgelassen gefeiert – herzliche Gratulation an die TB Koblach zum Jubiläum!