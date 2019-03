50 Jahre Sonderschule – Grund zur Feier

Kinder und Jugendliche in ihrer Besonderheit zu fördern und zu fordern, in einer familiären und lebenspraktischen Atmosphäre, ist seit einem halben Jahrhundert die Hauptarbeit in den Sonderschulklassen in Rankweil. Mit Erfolg. Was 1969 in zwei Klassen begann, wird heute in acht fortgesetzt.

In den letzten 50 Jahren war und ist die Zentrumsschule Rankweil eine Heimat für viele besondere Kinder, die durch spezielle Förderung und Festigung ihrer Basiskompetenzen die Integration und Teilhabe in der Gesellschaft ermöglicht. Derzeit werden 63 Kinder und Jugendliche in acht Klassen von 20 Pädagogen begleitet. Neben der schulischen Ausbildung sind die Unterstützung der Selbständigkeit, der Arbeitshaltung, der Sozialkompetenzen und die Integration in die Gesellschaft und Arbeitswelt, Schwerpunkthemen. So gibt es auch aktuell Kooperationen mit der nahegelegenen Volksschule Markt, die neben der gemeinsamen Pause auch ein gemeinsames Lernen ermöglichen. Therapieangebote und die Schulsozialarbeit sind weitere wichtige Stützsysteme, die sowohl den Kindern und Jugendlichen als auch den Eltern zur Verfügung stehen.

Jubiläumsfeier mit Festakt

„Dieses Engagement bleibt nicht unbemerkt, denn mittlerweile kommen die Kinder und Jugendlichen nicht nur aus den zwölf Vorderlandgemeinden, sondern u.a auch aus Feldkirch. Für dieses besondere Bemühen und den vielen kreativen Ideen in Bezug auf die Integration in den letzten 50 Jahren bedanke ich mich ganz herzlich“, sagt Bürgermeister Martin Summer. Im Rahmen eines Festaktes, am Freitag, 05. April 2019 wird diese Erfolgsgeschichte gebührend gefeiert: Ab 14.30 Uhr ist dazu auch die Bevölkerung eingeladen. Den Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm, wie eine Ausstellung in den Klassen und ein Festakt mit einem Referat von Prim. Dr. Maria Veraar, Abteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie vom Landeskrankenhaus Rankweil zum Thema „Schule – eine Beziehung, die trägt und prägt!“.

