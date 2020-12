50 Jahre FC Bürglegasse 1970

Der Dornbirner Traditionsverein feiert runden Geburtstag - die große Jubiläumsfeier wird im kommenden Jahr nachgeholt.

Dornbirn. Als Peter Ströhle 1970 im Gasthaus Rose in Dornbirn den Fußballverein FC Bürglegasse gründete, konnten er und der damalige Obmann August Spiegel sich wohl nicht vorstellen, dass fünf Jahrzehnte erfolgreiche und turbulente Sportgeschichte folgen würden und dass ausgerechnet ein Virus dem 50-Jahr-Jubiläum in die Quere kommt. Doch auch für die „Bürglegässler“ gilt wie für viele andere heuer auch: „Aufgeschoben ist nicht aufgehoben!“ – und so hat man die geplante Jubiläumssause erst einmal auf den Juni 2021 verlegt. „Dann lassen wir es hoffentlich aber ordentlich krachen“, betont Obmann Alexander Hilbe. Anlass genug gibt es für den Dornbirner Traditionsfußballverein allemal.

Dornbirner Fußballgeschichte

Neun Mal Dornbirner Straßenmeister, fünf Mal Cupsieger und 2017 Vorarlberger Cupsieger für Hobbymannschaften – der FC Bürglegasse 1970 blickt auf eine äußerst erfolgreiche Geschichte zurück. Heute zählt der Verein 110 Mitglieder und hat neben der Kampfmannschaft auch ein 1b-Team, eine Schüler- und Damenmannschaft sowie eine Altherrentruppe.

Verein für die ganze Familie

Die Vereinsphilosophie lautet seit jeher: „Zusammenkunft von Jung und Alt“, und genau das schätzt auch der heutige Obmann (seit 2014) Alexander Hilbe so sehr an seinem Verein: „Ich bin selbst seit 1981 beim Verein, damals noch in der Schülermannschaft und war viele Jahre in einem Dreier-Team für die Veranstaltungen zuständig, damit das Vereinsleben nicht einschläft. Von meiner Kindheit bis heute habe ich, wie viele andere, eine zweite Heimat und Familie am Rosenplatz gefunden.“ Inzwischen sind auch schon seine drei Kinder mit dem Verein stark verbunden. „Es ist schön zu sehen, dass seit der Gründung immer alle zusammenhelfen und die Höhen und Tiefen gemeinsam meistern“, erklärt er stolz.

Dementsprechend bietet ein „normales FC Bürglegasse-Jahr“ auch zahlreiche Höhepunkte für alle Mitglieder: „Ein 2-Tage Turnier für Hobbyvereine und AH-Mannschaften, ein ´Er und Sie Turnier´, Faschingskränzle, Preisjassen, Vereinsausflug, Osterspiele, Eishockeymatch, Schlachtpartie und eine große Weihnachtsfeier“ – im Jubiläumsjahr fiel aber vieles davon ins Wasser. „Das Corona-Jahr haben wir im Grunde gut überstanden, die Dornbirner Meisterschaft konnten wir in kurzer Form noch zu Ende spielen. Schwer hatte es allerdings unser Vergnügungsausschuss ´Manuel und Emanuel´, die hauptsächlich mit Verschieben eingedeckt waren“, bedauert Hilbe.

Spannende Zukunft

Nun blickt man positiv, aber auch etwas ungewiss auf 2021. „Wir hoffen sehr, dass die Meisterschaft wieder stattfinden kann und mit Ende nächstem Jahr läuft unser Pachtvertrag mit dem Rosenplatz aus. Wir wissen leider noch nicht wie es genau weitergeht, sind aber optimistisch, dass eine Lösung gefunden wird“, so der Obmann. Die große Jubiläumspartie am 19. und 20. Juni 2021 wird aber auf jeden Fall auf dem altehrwürdigen Rosenplatz – der den Bürglegässlern so viele unvergessliche Sport- und Vereinsmomente bescherte – stattfinden.

Daten und Zahlen FC Bürglegasse 1970

– Gründung 10. April 1970 durch Peter Ströhle

– Vorstand: Obmann seit 2014 Alexander Hilbe, Vizeobmann Andreas Bohle, Kassierin Corina Geuze, Schriftführerin Monika Gleich

– Vereinsfarben rot-weiß

– Seit 1976 nimmt der Verein an der Dornbirner Straßen-Meisterschaft teil

– Heimstätte seit 1971 Rosenplatz, Untere Lange Mähder, Dornbirn

– 9x Dornbirner Straßenmeister: 1979 / 1982 / 1983 / 2004 / 2005 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012

– 5x Cupsieger: 2006/ 2007/ 2011 / 2012 / 2013

– Vorarlberger Cupsieger für Hobbymannschaften: 2017