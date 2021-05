Vorarlberger Integrationspreis für "Naflahus"

Die Stadt Feldkirch freut sich, mit dem Projekt „Naflahus – ein Ort der Begegnung und der Vielfalt“, Siegerin in der Kategorie A geworden zu sein.

Ein Ort der Begegnung

Das Naflahus wurde im Jahr 2016 von der Stadt Feldkirch als Ort der Begegnung für einheimische und zugewanderte Personen ins Leben gerufen. Durch zahlreiche niederschwellige soziale Integrationsprojekte – begleitet von ehrenamtlich engagierten Menschen – bezeichnet es ebenso einen Ort der Vielfalt. Der Fokus des Wirkens liegt in den Begegnungen, in der Stärkung von Kompetenzen sowie in der Verbesserung der wechselseitigen Akzeptanz von Menschen mit und ohne Migrationshintergrund. „Begegnungen zwischen Menschen“, so die Integrationsstadträtin Laura Fetz, „fördert das Wichtigste für unsere Gesellschaft: Das Zemmaheba! Glückwunsch an Claudia Marte und ihr ehrenamtliches Team für ihr großes Engagement.“