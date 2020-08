5. Sommerausstellung in der Galerie allerArt

Bludenz. In der fünften Sommerausstellung der Stadt Bludenz zeigt das Stadtarchiv um Mag. Christof Thöny in der Galerie allerArt Biographien von Bludenzerinnen und Bludenzern, die Widerstand gegen das NS-Regime leisteten oder Opfer von Verfolgung wurden.

Gestern Abend fand in der Galerie allerArt die Eröffnung der städtischen Sommerausstellung mit dem Titel „Verfolgung und Widerstand: Biographische Aspekte der NS-Diktatur in Bludenz“ statt. Rund 70 historisch Interessierte, aber auch einige Zeitzeugen und deren Nachkommen kamen zu der interessanten Einführung von Stadtarchivar Christof Thöny.

Vor 75 Jahren endete im Mai 1945 mit dem Einmarsch der französischen Armee die NS-Diktatur in Bludenz. Einen einschneidenden Bruch bedeutete das vor allem für jene Menschen, die Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung gewesen waren oder Widerstand gegen das faschistische System geleistet hatten. Allerdings wurden ihre Stimmen in der Nachkriegsgesellschaft kaum gehört. In der Ausstellung des Stadtarchivs Bludenz werden ausgewählte Biographien von Menschen vorgestellt, die in Bludenz Widerstand gegen das NS-Regime leisteten oder Opfer von Verfolgung wurden. Damit soll ein Beitrag für eine Erinnerungskultur geleistet werden, die über das „Gefallenengedenken“ hinausreicht. Das von Alfons Fritz geplante Kriegerdenkmal der Stadt Bludenz, welches schon bei seiner Eröffnung 1928 wegen seiner Gestaltung und Formensprache gewürdigt wurde, könnte so in einen Lern- und Gedenkort umgewandelt werden, der auch für die pädagogische Arbeit wichtige Beiträge leistet.