5 Jahre Zeitpolster Bludenz

Zeitpolster Bludenz/Montafon feiert fünfjähriges Jubiläum und bietet allen Interessierten die Möglichkeit, sich unverbindlich zu informieren.

„Wir erweitern unser Betreuungs-Engagement in das idyllische Klostertal und laden herzlich dazu ein, Teil unserer Gemeinschaft zu werden. Bei Zeitpolster geht es nicht nur um Hilfe, sondern auch um Begegnungen zwischen Menschen verschiedener Generationen und Lebenserfahrungen. Ein herzlicher Dank auch allen Menschen, die Unterstützung von Zeitpolster in Anspruch nehmen! Sie bringen uns Vertrauen, große Offenheit und Dankbarkeit bei unseren Besuchen entgegen. Es ist schön ihre Bedürfnisse zu erfüllen und ihnen ein Netzwerk aus Hilfsbereitschaft und sozialem Engagement zu bieten.“

Möchten Sie Zeitpolster näher kennenlernen und unsere Mission verstehen? Dann laden wir Sie

herzlich zu unserem Informationsnachmittag ein:

Info–Nachmittag am Mittwoch, 29. November 2023 um 15 Uhr

Café Dörflinger, Bludenz, Rathausgasse 10, 1. Stock

T: +43 664 8872 0769 gerne anmelden!

E: team.bludenz@zeitpolster.com



Zeitpolster ist in 7 Bundesländern aktiv, in Vorarlberg mit fünf Gruppen. Im Oktober 2018 startete die

Zeitpolster Gruppe Bludenz.