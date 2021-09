5. Geburtstag für Naflahus – ein Ort der Begegnung und der Vielfalt

Buntes Programm und Sonnenschein bei Geburtstagsfeier von Naflahus.

FELDKIRCH Mit dem Naflahus in der Reichsstraße 3 in Altenstadt möchte die Stadt Feldkirch dem ehrenamtlichen Engagement in Feldkirch Rechnung tragen sowie den vielfältigen Tätigkeiten in diesem Bereich Raum und Struktur bieten. Der derzeitige Schwerpunkt des Naflahus liegt im Flüchtlingsbereich – aktuell finden rund sieben Projekte zur Förderung sozialer Integration im Haus statt. Diese beinhalten: Deutschhilfe, Kleiderbörse mit Café, Fahrradwerkstatt, Purzelbaumgruppe, Nähwerkstatt, Begegnungsbrunch sowie eine interkulturelle Gartengemeinschaft.