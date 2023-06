5. Beachhandball-Trophy in den Startlöchern

Sand im Getriebe? Von wegen, da läuft alles rund! Es ist wieder angesagt: Die Vorarlberger Beach-Handball-Trophy am 24. und 25. Juni! Der Lauteracher Handballclub veranstaltet wieder ein Ball-Spektakel, welches Jung und Alt begeistert. Zwei Tage Action, Dynamik, Akrobatik und Spannung. Damen und Herren sowie Jugendliche (U12 & U14) lassen ihr Balltalent auf der Beach-Handball-Anlage am Jannersee aufblitzen. Für viele noch neu, doch eine attraktive Sportart, die eine große Zukunft vor sich hat.

Die „Schwarzbrennar“ lassen sich nicht einfach in eine Schublade stecken! Mit ihrer Leidenschaft zu Rhythmus und Song-Geschichte aus den wilden 60ern, den groovigen 70ern bis hin zu den fetzigen 80ern, ziehen die 2 Jungs in Latzhosen mit einer Hand voll Instrumenten das Publikum mit einer Variation an Stilrichtungen in den Bann.