5.276 Euro für Kriegsflüchtlinge gesammelt

Bregenz (BRK) – Die Landeshauptstadt Bregenz hat in Kooperation mit den Bregenzer Fußballvereinen Schwarz-Weiß Bregenz und Viktoria Bregenz ein Charity-Spiel zugunsten der Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine veranstaltet.

Der gesamte Erlös aus Eintrittsgeldern und Konsumationsumsatz sowie aus einer Spendenbox im Stadion wird für Kriegsflüchtlinge in Bregenz sowie für Hilfsgütertransporte an die ukrainische Grenze bzw. direkt in die Ukraine gespendet.

Insgesamt freut sich die Landeshauptstadt mit ihren Partnern über eine Summe von 5.276 Euro, die nun den durch Krieg in Not geratenen Ukrainer:innen zugutekommt.

„Es ist schön zu sehen, welche Bereitschaft die Bregenzer:innen zeigen, um Menschen in Not zu helfen. Ich freue mich, dass wir als Stadt, neben vielen weiteren Hilfestellungen, auch hier einen Beitrag leisten konnten“, erklärt Bürgermeister Michael Ritsch, und Sportstadtrat Michael Felder ergänzt: „Ein großes Dankeschön auch an die Vereine und den Vorarlberger Fußballverband. Ohne die Unterstützung der Partner aus dem Sport wäre die Veranstaltung nicht möglich gewesen. Es zeigt, was Sport und Gemeinsamkeit bewirken können.“