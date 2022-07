5.000 Koffer von Passagieren bleiben täglich liegen

Die AUA-Mutter Lufthansa kämpft mit hohen Krankenständen, vor allem beim Bodenpersonal.

Dadurch bleiben auch viele Koffer liegen. Nach "Bild am Sonntag"-Informationen bleiben allein am Frankfurter Flughafen täglich 5.000 Koffer von Lufthansa-Passagieren am Boden zurück. Inzwischen würden Koffer per Lkw nach München gebracht, um dort in Flugzeuge verladen zu werden.