4x Gold, 3x Silber und 3x Bronze beim World Cheese Award 2018 in Norwegen!

Vorarlberg Milch ist der große Abräumer beim World Cheese Award in Norwegen: Mit 4x Gold, 3x Silber und 3x Bronze wurden zehn Käse der Vorarlberg Milch prämiert.

Der World Cheese Awards fand am 2. November in Bergen, Norwegen statt. Aus einem Sortiment von über 3.000 Käsesorten aus 35 Ländern, hatte eine Fachjury bestehend aus über 230 Personen, die verantwortungsvolle Aufgabe die besten Käsespezialitäten der Welt zu bewerten.

GF Raimund Wachter: „Wir sind stolz, dass wir auch in diesem Jahr wieder unsere Käsequalität unter Beweis stellen konnten und gleich mit zehn Medaillen prämiert wurden!“