49 neue Corona-Fälle - Über 200 Infizierte in Vorarlberg

Am Samstag schoss die Zahl der Corona-Infizierten erneut in die Höhe und liegt aktuell bei über 200.

Das Dashboard des Landes Vorarlberg zeigte nach dem 16-Uhr-Update eine Zahl von 49 neuen Infizierungen an - damit sind aktuell 221 Vorarlberger mit dem Coronavirus infiziert. Acht Personen werden derzeit im Krankenhaus behandelt, zwei davon auf der Intensivstation.

Die meisten Fälle gibt es auch weiterhin in Dornbirn (44) gefolgt von Hohenems (22) und Bludenz (21). Aktuell gibt es in 36 der 96 Vorarlberger Gemeinden zumindest einen aktiven Corona-Fall.

Nach Bezirken gibt es die meisten Fälle in Dornbirn (78), gefolgt von Bregenz (47), Bludenz (46) und Feldkirch (49).

Seit März wurden 72.314 Testungen durchgeführt, dabei fiel das Ergebnis in 1.329 Fällen positiv aus.

Zahlen in Österreich

Die aktuellen Corona-Zahlen haben am Samstag neuerlich eine drastische Zunahme gezeigt: Laut Innen- und Gesundheitsministerium gab es nicht weniger als 869 Neuinfektionen, davon alleine 444 in Wien. 580 Neuinfektionen waren am Freitag gemeldet worden, ein Wert, den nun die Bundeshauptstadt gemeinsam mit Niederösterreich (135) beinahe erreicht hat.