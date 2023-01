49-Jährige bei Skiunfall in Lech schwer verletzt

Eine 49-jährige Frau aus Deutschland ist am Donnerstagnachmittag bei einer Kollision mit einer 17-jährigen Landsfrau in Lech schwer vereltzt worden.

Am Donnerstag, den 5.1.2023, gegen 13.45 Uhr kam es in Lech auf der blauen Piste 200, kurz oberhalb der Kriegeralpe zu einem Skikollision. Eine 49-jährige Frau aus Deutschland querte die Piste und kollidierte dabei mit einer 17-jährigen Skifahrerin, ebenfalls aus Deutschland, die in einer Skigruppe in Richtung Kriegeralpe fuhr.