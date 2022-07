48 Mannschaften aber nur 24 Teams schaffen es in Runde 3

Viele interessante Duelle am zweiten Spieltag im VFV Pokalbewerb.

48 (!) Underdogs, darunter noch elf Mannschaften aus der Landesliga, haben am zweiten Spieltag im 47. Uniqa VFV Cup der Herren die große Chance sich einen Startplatz für die nächste Runde dann mit den 16 Klubs aus der Vorarlbergliga zu ergattern. Mit Sulz, Feldkirch und der SPG Brederis/Meiningen 1b verabschiedeten sich schon drei Teams aus der Landesliga. Schon heute abend warten auf die LL-Vereine Kennelbach (Nüziders), Schruns (Langen), Frastanz (Altach 1b) und Sulzberg (Großwalsertal 1b) jeweils auf fremden Platz unangenehme Gegner. Am Samstag folgen die beiden reinen Aufeinandertreffen von Landesliga-Mannschaften. Cupfinalist FC Dornbirn Juniors hat gegen Riefensberg Heimrecht. Dabei kommt es zu einem ganz besonderen Wiedersehen. Riefensberg Neo-Stürmer Philipp Stoss, Sohn von FC Dornbirn Stadionsprecher und Schriftführer Günther Stoss, kehrt mit den Wäldern an seine alte Wirkungsstätte das Stadion Birkenwiese und sein Stammklub zurück. Die beiden Landesliga-Neulinge Schwarzenberg und Götzis stehen sich am Sportplatz Kräherau gegenüber.