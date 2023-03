48-Jähriger bei Arbeitsunfall in Reuthe schwer verletzt

Zu einem Arbeitsunfall mit schwerer Verletzung kam es am Mittwoch in Reuthe.

Am Mittwoch, 22. März 2023 war ein 48 Jahre alter Mann bei einer Firma in Reuthe an einer Holz-Sortiermaschine beschäftigt. Die Sortiermaschine transportierte Holzbretter über Rollenbahnen. Als dem 48-Jährigen ein plötzlich verwickelter Keilriemen in der Maschine auffiel, griff er in diese, um den Keilriemen wieder ordnungsgemäß anzubringen.