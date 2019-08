4500 Euro zum 45er

Quadro Ernst – der Mann für den perfekten Ton feierte sein Bühnenjubiläum

Rankweil. Begonnen hat alles im Jahr 1974 mit seinen ersten Einsätzen bei verschiedenen Jugend Discos. Aus „Disco Ernst“ wurde bald „Quadro Ernst“ (angelehnt an die Quadrophonie, einem Vorläufer der heutigen Dolby Surround-Technik), aus dem reinen DJ wurde ein professioneller Veranstaltungstechniker, der im ganzen Land bei Veranstaltungen für die perfekte Beschallung sorgt. Quadro, der selbst ohne Eltern aufwachsen musste, beweist daneben aber immer wieder sein großes Herz vor allem für Kinder. So stand seine Jubiläumsveranstaltung im Rankweiler Hof ganz im Zeichen der Spendenaktion „Netz für Kinder“. Über den Verkauf der bunten Plastikenten, sowie Spenden für Musikwünsche, kamen insgesamt 4500 Euro zusammen. Neben der Legende am DJ-Pult sorgte Panflötenspieler Gebi M. für die weitere musikalische Untermalung. Kein Frühschoppen ohne entsprechende Köstlichkeiten aus er Küche, dafür zuständig war der Hausherr Roland Vith, zusammen mit Gattin Martina und ihrem Team. Einen gemütlichen Sonntag gönnten sich neben zahlreichen Freunden auch der Rankweiler Vize Andreas Prenn mit Gattin Cornelia. Ihr Herz für Kinder zeigte auch die Vorarlberger FPÖ-Spitze. Neben Landesparteiobmann Christoph Bitschi, Klubobmann Daniel Allgäuer und der Landtagsabgeordneten Nicole Hosp vor Ort ebenfalls die ehemalige Spitzenkandidatin der EU-Wahl Andrea Kerbleder. Ebenfalls gesehen der frühere ÖVP Bundesrat Edgar Mayer mit Gattin Evi. Am 14.September feiert Quadro den zweiten Teil seines Jubiläums am Feldkircher Sparkassenplatz, am 22.September folgt die Scheckübergabe dann wieder im Rankweiler Hof. CEG