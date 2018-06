4,5 (!) Sekunden fehlten Matthias Brändle wieder zur Goldmedaille

Wie im Vorjahr belegte der Hohenemser Radprofi Matthias Brändle beim Zeitfahren der nationalen Titelkämpfe wieder nur Platz zwei. Bei der Heim-WM in Innsbruck ist Brändle dabei.

Bei der überaus schwierigen und spannenden Staatsmeisterschaft im Einzelzeitfahren waren die Spezialisten erneut unter sich: Georg Preidler (Groupama FDJ) holte nach 2015 und 2017 seinen dritten Titel, so wie im Vorjahr musste sich Matthias Brändle mit Rang zwei begnügen. Hauchdünn war der Abstand in Ziel: Preidler, der von Beginn an stets knapp voran lag, rettete im bergauf führenden Zieleinlauf gerade noch 4,5 Sekunden auf den Vorarlberger. Auf Rang drei landete Felix Großschartner (BORA), für den Oberösterreicher wars die erste Staatsmeistermedaille in der Eliteklasse. Preidler und Brändle werden damit aller Voraussicht nach die beiden Zeitfahrtickets für die WM bekommen.