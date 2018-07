45 Prozent aller Ländle-Neuwagen auf Firmen zugelassen

In Vorarlberg wurden heuer im 1. Halbjahr 45 Prozent der Neuwagen auf Firmen und andere "juristische Personen" zugelassen. Eine aktuelle VCÖ-Analyse zeigt, dass im Bezirk Dornbirn der Anteil mit 50 Prozent am höchsten ist.

8.792 Pkw wurden heuer im 1. Halbjahr in Vorarlberg neuzugelassen, davon 3.952 auf Firmen und andere „juristische Personen“. Innerhalb Vorarlberg ist der Anteil von auf „juristische Personen“ neuzugelassenen Pkw im Bezirk Dornbirn mit 50 Prozent am höchsten und im Bezirk Bregenz mit 38 Prozent am niedrigsten, wie die VCÖ-Analyse zeigt. Österreichweit hat der Wiener Bezirk Liesing mit 86 Prozent den höchsten Anteil von auf „juristische Personen“ zugelassenen Neuwagen, berichtet der VCÖ.