45 Minuten gut gespielt, aber wieder verloren

Gut gespielt, aber es gab wieder keine Punkte für Schlusslicht Hohenems.

In Kitzbühel unterlag die Elf von Trainer Peter Jakubec mit 0:3, dies obwohl Johannes Klammer und Co. eine Hälfte sogar die bessere Mannschaft waren. Beim Stand von Null zu Null traf der auffälligste Akteur auf dem Platz, VfB-Stürmer Jan Stefanon nur die Querlatten-Oberkante. „Wir spielen einen guten Fußball und bestrafen uns durch extrem individuelle Eigenfehler immer selbst. Das nervt schon langsam und passt genau in unser momentanes Bild“, sagt Hohenems-Trainer Peter Jakubec. Ein Tor von Sascha Wörgetter kurz vor dem Pausenpfiff und ein Doppelpack nach Seitenwechsel von Angreifer Bojan Margic (53./63.) verlängerte die Hohenemser Negativserie.