44er erkundeten das „Namlostal“

Bludenz (dk). Wer kennt schon das „Namlostal“? 25 Weiblein und Männlein vom Bludenzer Jahrgang 1944 gingen dieser Frage nach und erkundeten bei ihrem jährlichen Ausflug das beschauliche Dörfchen.

„Namlos“ ist ein 1225 m hoch gelegenes Bergdorf in den Lechtaler Alpen und zählt mit nur 77 Einwohnern zu den kleinsten Gemeinden Österreichs. Dieses Ziel vor sich bestiegen die heimischen Jahrgänger – begleitet von einem wohlgesinnten Petrus – den Hauseis-Bus und strebten über den Flexenpass dem Zwischenziel „Steeg im Lechtal“ zu, wo bei einer Kaffee- und Einkaufspause der erste Halt erfolgte. Weiter ging es nach Rinnen im besagten „Namlostal“, wo die muntere Schar nach einem ausgezeichneten Mittagessen im Gasthof „Thaneller“ mit dem „Bräustadl-Express“ die Gegend inkl. der romantischen Wasserfälle erkundeten. Beeindruckt vom Gesehenen strebte man nun das letzte Ziel des Ausfluges, das Gasthaus „Troschana“ in Flirsch zu einer letzten Stärkung und einem gemütlichen Ausklang an. Fazit: Ein äußerst gelungener Ausflug, der den Teilnehmern einmal mehr die Schönheiten unserer Alpenregion näher brachte. Ein großes Danke gebührt den Organisatoren und Reiseleitern Roland Hirt und Helmut Tagwerker sowie Chauffeur „Jeff“ von Haueis-Reisen für die sichere Fahrt.