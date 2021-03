44 Minuten führte Dornbirn, aber verlor gegen Stockerau

Unglückliche 25:26-Heimniederlage von SSV Dornbirn/Schoren trotz guter Leistung gegen die Niederösterreicherinnen

Die Sensation lag in der Luft: SSV Dornbirn/Schoren führte im Heimspiel gegen den Dritten Stockerau bis zur 44. Minute sogar mit teilweise vier Toren Vorsprung, doch am Ende unterlag die Truppe von Trainer Emanuel Ditzer denkbar knapp und unglücklich mit 25:26. 5:1, 6:2, 7:3, 10:4, 11:5, 13:8, 16:11 und 19:16 lag Dornbirn in Front. In der spannenden Schlussphase hatte Stockerau das glücklichere Ende für sich. Dornbirn bleibt Vorletzter und in großer Abstiegsgefahr, Letzter Perchtoldsdorf verlor gegen MGA Fivers mit 30:38