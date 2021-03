44 Fälle - Hörbranz jetzt Vorarlbergs Corona-Hotspot

Insgesamt waren in Vorarlberg am Dienstagnachmittag 482 mit dem Coronavirus infiziert.

Stand Dienstag 16 Uhr: Laut Dashboard des Landes wurden seit Montagmitternacht im Ländle 21 Corona-Neuinfektion verzeichnet. Dem gegenüber stehen 28 Genesungen. Somit gelten derzeit in Vorarlberg 482 Personen als aktiv positiv.

Im Zusammenhang mit dem Virus war am Dienstag kein weiteres Todesopfer zu beklagen. Seit Ausbruch der Pandemie verstarben in Vorarlberg 280 Personen an oder mit dem Coronavirus.