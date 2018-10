423 Kilo Dopingmittel am Flughafen Wien entdeckt

Die jährliche Aktionswoche gegen gefälschte und geschmuggelte Medikamente, die heuer von 9. bis 16. Oktober lief, hat in Österreich einige illegale Präparate zutage gefördert.

Der größte Aufgriff erfolgte beim Zollamt Flughafen Wien, wo 423 Kilogramm Dopingmittel sichergestellt wurden, wie das Bundeskriminalamt (BK) am Dienstag mitteilte. Der Wert der vermutlich gestohlenen Dopingpräparate wurde mit 23.000 Euro beziffert. Die Pakete waren fälschlicherweise als Elektroschalter deklariert, so das BK. Internationale Rechtshilfeersuchen wurden demnach eingeleitet und die kriminelle Organisation bei der Staatsanwaltschaft Korneuburg angezeigt. Die Ermittler hofften, hier noch mehr herauszufinden.

In Österreich beteiligten sich neben dem BK die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) und der österreichische Zoll an der Aktion. Die österreichischen Behörden konzentrierten sich heuer auf die weiterführenden Ermittlungen zu den Aufgriffen, während in den vergangenen Jahren der Schwerpunkt der Kontrollen immer auf den österreichischen Postverteilungszentren beziehungsweise privaten Paketzustelldienste gelegen ist.