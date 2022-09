42 Satteinser Sportlerinnen und Sportler geehrt

Die Gemeinde Satteins feierte 42 hervorragende Sportlerinnen und Sportler im Saal der Volksschule. Zu ihren Ehren hatte der Ausschuss „Kultur und Vereine“ einen würdigen Festabend auf die Beine gestellt.

Die meisten Ehrungen gingen naturgemäß an die Schützengilde (13) und an die Turnerschaft (20), aber auch in anderen Sportarten hatten die Satteinser Sportlerinnen und Sportler hervorragende Leistungen im Gepäck: Der 77-jährige Edwin Dobler hatte neben zehn Staatsmeistertiteln im Marathon auch noch unzählige Medaillen in vielen anderen Disziplinen aufzuweisen und ist nach wie vor ein aktiver Läufer. Nina Kopfer trainiert bei Special Olympics Vorarlberg und brachte bereits Olympiagold und -silber im Skifahren nach Satteins. Eveline Mitiska gewann acht von neun Bundesmeisterschaften im Seniorenkegeln und Annika Rhomberg brachte eine erst zwei Stunden alte Weitsprung-Goldmedaille von der Bundesmeisterschaft direkt mit zur Ehrung und wurde dafür entsprechend gefeiert.