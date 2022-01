42-Jähriger fuhr in Vorarlberg auf stehenden Linienbus auf

Ein 42-jähriger Autolenker ist am späten Freitagabend in Dornbirn auf einen stehenden Linienbus aufgefahren und anschließend zu Fuß geflüchtet.

Der 42-Jährige war gegen 23.30 Uhr von Hohenems kommend auf der L190 unterwegs, als er auf Höhe der Bushaltestelle "Pfarrheim Wallenmahd" den bereits an der Haltestelle gestoppten Linienbus übersah und auffuhr. In weiterer Folge lief er in Richtung Stadtzentrum davon. Bei der Fahndung nach dem Mann setzte die Polizei auch einen Diensthund ein.