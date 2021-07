41-jähriger Wanderer in Rappenlochschlucht gestürzt

Beim Versuch sein Blutzuckermessgerät zu bergen, stürzte ein 41-Jähriger am Donnerstag in der Rappenlochschlucht in Dornbirn etwa vier Meter tief ab.

Ein 41-Jähriger begab sich am Donnerstag, den 22.07.2021, vom Rappenlochstadel zu Fuß zur Rappenlochschlucht. Der an einer Diabeteserkrankung leidende Mann wollte auf der zweiten Holzbrücke sein Blutzuckermessgerät herausholen. Dieses entglitt ihm, fiel über das Brückengeländer und blieb auf einer Grünfläche unterhalb der Brücke liegen.

Der 41-Jährige kletterte selbständig zu der Grünfläche hinunter und holte das Gerät. Beim Wiederaufstieg rutschte er jedoch ab und stürzte etwa vier Meter in die Schlucht hinab.

Der Verletzte, welcher am Unfallort ansprechbar war, wurde von der Bergrettung Dornbirn geborgen und mit Verletzungen unbestimmten Grades mit dem Hubschrauber C8 ins Krankenhaus Dornbirn geflogen.