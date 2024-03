41-Jähriger Bregenzer verging sich an Stieftochter

„Der 41-Jährige hat alles verloren“, so sein Verteidiger. Die Ehe ist zerbrochen, die Familie will nichts mehr von ihm wissen.

Wenn er die Fußfessel nicht bekommt, ist unter Umständen auch der Job als Handwerker weg. Ursache der Situation: Der Mann fand sexuellen Gefallen an seiner Stieftochter, die zwischen 15 und 16 Jahre alt war. Das Opfer und die Mutter des Kindes entschlugen sich der Aussage, so blieb von den Vorwürfen nur, was der Mann selbst zugab.