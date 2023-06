400 Unterschriften für neues grünes Wahrzeichen

Die Bürgerinitiative „Stadt Leben Dornbirn“ sammelte Unterschriften für Begrünungskonzept.

Dornbirn. Als Schandfleck mitten in der Stadt sehen die Bürger der Initiative „Stadt.Leben.Dornbirn“ das A1-Telekom-Hochhaus und fordern ein Begrünungskonzept für die Fassade des sanierungsbedürftigen Gebäudes. Dass sie mit diesem Anliegen nicht alleine dastehen, zeigte sich am Wochenende im Rahmen einer Unterschriftenaktion unter dem Motto „Gartenstadt mal senkrecht“. Mitglieder der Bürgerinitiative hatten sich vis-à-vis des besagten Hochhauses an der Stadtstraße positioniert und informierten die Marktbesucher über ihre Vision – viele waren bereit, die Aktion mit ihrer Unterschrift zu unterstützen. „Wir haben in etwa drei Stunden knapp 400 Unterschriften gesammelt. Die Stimmung war sehr positiv – viele bedankten sich für unser Engagement und begrüßten eine grüne Fassade als Pilotprojekt in Dornbirn. Einige meinten, am besten wäre es, das Gebäude zu sprengen“, berichtet Beate Fetz von Stadt.Leben.Dornbirn.