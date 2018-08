400 Triathleten rocken den Jannersee

Zur Jubiläumsauflage vom Jannersee Triathlon in Lauterach haben mehr als 400 Sportler ihr Kommen zugesagt.

25. Skinfit Jannersee Triathlon 2018 – am kommenden Samstag “rocken” über 400 Triathlet/Innen den Jannersee in Lauterach (mit der Schülerlandesmeisterschaft 2018) (400m Schwimmen, 16km Radfahren, 4km Laufen)

Bereits zum 25. Mal fällt am 18.8.2018 der Startschuss für das Triathlon-Event rund um den Jannersee in Lauterach. Ein Event an dem Neueinsteiger, Nachwuchsathleten und Profi-Athleten gemeinsam am Start stehen. So gibt es wieder eine optimale Mischung zwischen Profi-Athleten und „Jedermännern und -Frauen“. Ein Spektakel am Jannersee im Lauteracher Ried, dass nicht nur für die Sportler, sondern auch für die Zuschauer ein einmaliges Erlebnis bietet.