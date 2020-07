400.000-Einwohner-Marke in Vorarlberg bald überschritten

Vorarlberg steht vor dem Überschreiten der 400.000 Einwohner-Marke. Zum Stichtag 30. Juni 2020 hatten nach Angaben der Landesstelle für Statistik 399.183 Personen ihren Hauptwohnsitz in einer Vorarlberger Gemeinde, um 2.483 (0,6 Prozent) mehr als im Jahresvergleich. Das Wachstum war sowohl auf einen Geburtenüberschuss als auch auf Zuwanderung zurückzuführen.

Bregenz. Der Geburtenbilanz zufolge nahm die Bevölkerung um 1.173 Personen zu, während sich das Plus aus dem Wanderungssaldo auf 1.310 Personen belief. Fast neun von zehn Zuwanderern stammten aus EU-Staaten. Das Bevölkerungswachstum konzentriert sich in Vorarlberg schon längere Zeit auf die Ballungsräume, so leben 269.359 Personen - mehr als zwei Drittel der Landesbevölkerung - im Rheintal. Gegenüber dem 30. Juni 2019 nahm die Zahl der Rheintal-Bewohner um 1.737 Personen zu.