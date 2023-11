40. Sieg für HC Hard oder der 51. Erfolg für Bregenz im ausverkauften Handballderby

Das Ländle-Derby zwischen Hard und Bregenz geht in die nächste Runde

Am Samstag, den 18. November 2023 steigt die nächste Ausgabe des Ländle-Derbys, wenn sich der ALPLA HC Hard und Bregenz Handball in der 9. Runde des HLA MEISTERLIGA Grunddurchgangs gegenüberstehen und um die nächsten Punkte kämpfen. Anpfiff in der restlos ausverkauften Sporthalle am See ist um 19.30 Uhr. Im Vorspiel aus der HLA CHALLENGE kommt es zwischen dem ALPLA HC Hard Future Team und HcB Lauterach um 17 Uhr ebenso zu einem Ländle-Derby.

Am Samstagabend wartet ein wahrer Handballkracher in der bereits seit Tagen restlos ausverkauften Sporthalle am See auf alle Handballfans. Keiner möchte sich das 101. Ländle-Derby zwischen dem ALPLA HC Hard und Lokalrivalen Bregenz Handball entgehen lassen.

In der Vorsaison gelang den Roten Teufeln in der Hinrunde ein Auswärtssieg, das Spiel der Rückrunde endete nach einem hart umkämpften Duell in der Jubiläumsausgabe des 100. Ländle-Derbys in der ebenfalls ausverkauften Teufelsarena mit einem Unentschieden.

Am Samstagabend treffen der Tabellenzweite und der Tabellenvierte aufeinander – die Teams trennt allerdings lediglich ein Punkt. Vor Beginn der Länderspielpause erzielten die Jungs von Trainer Marko Tanaskovic einen 33:31-Heimerfolg gegen den HC LINZ. Die Roten Teufel entführten die zwei Punkte der 8. Runde aus Niederösterreich – setzten sich auswärts mit 29:37 klar gegen Gastgeber UHK Krems durch.

Nach der Länderspielpause und vor dem nächsten HLA MEISTERLIGA Duell absolvierten die Roten Teufel vor wenigen Tagen Runde 2 des ÖHB Cups und qualifizierten sich mit einem Auswärtssieg gegen die Jungs von Handball Tirol aus der HLA CHALLENGE erfolgreich fürs Achtelfinale. Im Achtelfinale kommt es bereits zu einem richtigen TOP-Spiel, wenn die Harder Jungs aus dem Ländle auswärts bei HC LINZ AG zu Gast sind und es somit zu einer Neuauflage des diesjährigen SUPERCUP-Duells kommt: Bregenz Handball erhielt als Europacup-Starter in den ersten beiden ÖHB Cup Runden ein Freilos und steigt direkt im Achtelfinale in den Bewerb ein, wo die Festspielstädter Liga-Konkurrent HSG Holding Graz empfangen.

Die Bilanz von 100 Ländle-Derbys: 39 Siege für den ALPLA HC Hard, 50 Siege für Bregenz Handball und elfmal endete das Derby mit einem Unentschieden.

Hannes Jón Jónsson, ALPLA HC Hard Cheftrainer

Constantin Möstl, Torwart

„Wir freuen uns schon mega auf das erste Derby in diesem Jahr. Für mich ist es überhaupt mein erstes Ländle-Derby, deswegen bin ich schon ganz gespannt, wie das am Samstagabend wird. Ich freue mich vor allem auf eine volle Halle und eine gute Stimmung. Das sind halt einfach die besten Spiele im Jahr, wenn du vor so einer Kulisse spielen darfst. Wir werden alles reinhauen, um die zwei Punkte am Ende des Abends in Hard zu behalten.“



Thomas Huemer, sportlicher Leiter ALPLA HC Hard

„Unsere aktuelle Personalsituation in der Mannschaft ist weiterhin angespannt und wir hoffen, die angeschlagenen Spieler alsbald wieder fit zu bekommen. Wir werden gewisse Entscheidungen erst am Samstag kurz vor dem Spiel treffen können, abhängig von den Verletzungen und ihrem Heilungsprozess. Wer im Ländle-Derby im Kader ist, wird sich somit erst spät herauskristallisieren lassen. Da ist es natürlich bitter, wenn wir mit Dejan Babic einen top fitten Spieler haben, der aber leider nach längerer Strafe noch nicht wieder zurück im Spielgeschehen ist. Es erwartet uns ein spannendes Derby vor super Kulisse. Für die Spieler ist das eines der Highlights in der Meisterschaft und immer etwas Besonderes. Für einige Spieler in unseren Reihen wird es das erste Mal sein, dass sie so etwas erleben, genießen und vor so einer fantastischen Kulisse spielen dürfen.“

HLA MEISTERLIGA

Grunddurchgang – Runde 9

ALPLA HC Hard vs. Bregenz Handball

Samstag, 18. November 2023, 19.30 Uhr

Sporthalle am See, Hard

Vorspiel

HLA CHALLENGE | Grunddurchgang – Runde 8

ALPLA HC Hard Future Team vs. HcB Lauterach