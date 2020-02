40. Obstbautag in Rankweil

Fachverband der Baumwärter lud zum informativen Nachmittag ins Vereinshaus.

RANKWEIL Anlässlich des 40-jährigen Jubiläums fand der Obstbautag in einem festlichen Rahmen statt. Nach der Eröffnung gab Ehrenmitglied, Edi Lex, einen historischen Überblick über die Obstbautage. Themenschwerpunkt des Obstbautages waren der Rebenanbau und Weinkultur in Vorarlberg. Der Kleinwinzer Hans Böhringer berichtete über seine Erfahrungen und Probleme in Anbau. Robert Gohm referierte zum Thema: Im Keller reift der Wein mit der geeigneten Technik.