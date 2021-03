40 Jugendliche auf dem Weg zur Firmung

Gottesdienst in der Heilig-Kreuz-Kirche in Bludenz mit Gläubigen aller Generationen und Sängerinnen der Musikgruppe "Sunshine"

In der Jugendmesse begrüßte Kaplan Mathias Bitsche neulich besonders die 40 Jugendlichen, die sich im Seelsorgeraum Bludenz auf den Empfang der Firmung vorbereiten. Die jungen Katholiken im Alter von 15 bis 17 Jahren kommen aus den Pfarren Heilig-Kreuz, Herz Mariae und Bings-Stallehr. Ein gemeinsames Firmteam begleitet die Vorbereitung auf den Empfang des Sakramentes. Im Zuge dessen haben sich die Jugendlichen mit dem Glaubensbekenntnis auseinandergesetzt. “Dabei sind wunderbare Texte entstanden”, streute die Pfarre Heilig-Kreuz den Jungen Rosen. Die verschiedenen Beiträge können momentan in der Heilig-Kreuz-Kirche gelesen werden. Ostern naht Ostern, das “Hochfest der Auferstehung Christi”, nähert sich mit großen Schritten. “Es ist das größte Fest für uns als Christen”, rief Kaplan Bitsche in Erinnerung, “wo aus dem Tod neues Leben und aus Verzweiflung Hoffnung wird, und wo sich Klage in Tanzen verwandeln kann”. Wie berichtet, steht die Fastenzeit in der Pfarre Heilig-Kreuz unter dem Leitgedanken “Nur wer klagt, hofft” (Zitat nach Henning Luther). Beim Jugendgottesdienst sprach zu diesem Thema der Lebens- und Sozialberater Raphael Latzer. Musikalisch mitgestaltet wurde die Jugendmesse von einer Abordnung der heimischen Musikgruppe “Sunshine”. Grenzenlose FreudeCindy Frohner, Felicitas Franz, Nicole Egger und Manuela Vonbank zeigten sich froh, wieder singen zu dürfen. Der Klangkörper wurde im Jahr 1995 gegründet und besteht aus einem Chor mit 13 Sängerinnen und einer Band (Klavier, Schlagzeug und Bassgitarre). Die grenzenlose Freude, welche die Frauen beim Musizieren ausstrahlten, übertrug sich rasch auf die versammelte Gottesdienstgemeinde.