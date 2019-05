40 Jahre Reitclub Wildfang

Spannender Reitsport beim Jubiläumsreitturnier in Klaus

Klaus Dieses Wochenende findet das Dressurturnier, bei dem das 40jährige Bestehen des Vereins gefeiert wird, statt. Zahlreiche Reiter aus dem In- und Ausland werden dieses Wochenende mit ihren Pferden in den Dressurprüfungen der Klassen E bis M, auf der Reitanlage am Sattelberg ihr Können zeigen. Neben den Teilbewerben der „Steigbügel und mehr“- und Lizenzfrei-Cups gab es am Samstag einen speziellen Bewerb in der Para Dressur.