40 Jahre Musikleidenschaft

Seit vier Jahrzehnten gibt es den Musikverein Dornbirn Rohrbach.

Eröffnet wurde das Festwochenende von den Obikrainern, die der Menge schon einen Vorgeschmack auf das was folgte, gab. Als besondere Gäste wurden im Anschluss nämlich die Fäaschtbänkler im Rohrbach begrüßt. Die bekannten Musiker aus der Schweiz heizten den Besuchern dann auch ordentlich ein und brachten das Festzelt regelrecht zum Beben.

Der Samstag stand ganz im Zeichen von „Dia Junga sind dia neua Alta“. Den Auftakt bildete ein Vereinsturnier, das für großen Spaß bei den teilnehmenden Vereinen sorgte. Die musikalische Bühne übernahmen am zweiten Tag die Jugendmusik, die Juniorband und die „60er Musikanten“. Am Abend ging es wieder im Zelt mit Feiern & Tanz weiter. Die Jungs von der Riedberg Party Band animierten das Publikum bis in die frühen Morgenstunden zum Mitsingen und Mittanzen.