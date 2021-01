40 Jahre Gehör für die Mitmenschen

Martha H. ist seit der ersten Stunde bei der Telefonseelsorge dabei.

Dornbirn. Die Vorarlberger Telefonseelsorge (TS) steht heuer in einem Jubiläumsjahr. Vor 40 Jahren, genau am 29. November 1981, bot der soziale Verein den Menschen Hilfe an, damals noch unter einer kostenpflichtigen Festnetznummer. Heute erreicht man die TS unter 142 rund um die Uhr kostenlos. Darüber kann Martha H. (der Name wurde von der Redaktion geändert) einiges erzählen. Martha H. ist ihr Deckname. Denn bei der Telefonseelsorge wurde von Anfang an Wert auf Anonymität gelegt. Beidseitig. Bei den Mitarbeitern wie bei den Anrufern. Martha H. war von der ersten Stunde an dabei – und ist bis heute geblieben.

„Warum ich so lange geblieben bin? Das kann ich spontan gar nicht beantworten.“ Dabei lacht sie, denn ebenso spontan fällt ihr ein: „Es war die Vielfalt der Menschen, der ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ich in dieser langen Zeit kennengelernt habe. Und nicht zuletzt die vielen Anruferinnen und Anrufer, von denen ich einiges für mein Leben lernen konnte. Sie habe ihren Dienst als gegenseitiges Geben und Nehmen empfunden. Vor allem ist es Zeit, die man schenkt. Wenn einmal eine Stunde lang kein Anruf hereinkommt, ist man trotzdem da. Auch dabei verschenkt man Zeit, denn zu Hause hätte es ja eine Menge im Haushalt und mit Kindern zu tun gegeben, erklärt die langjährige Mitarbeiterin und merkt noch an: Ich habe es bis heute immer gern getan.