40. Bodenseetanzfest 22./23. April 2023

Beim 40. Bodenseetanzfest war der TSC bludance Bludenz mit zwei Paaren vertreten. Das Turnier fand in der Rheinblickhalle in Gaissau statt.

In der Klasse Breitensport erreichten Inge Stüttler und Dietmar Frainer am Samstag den zweiten Platz hinter Hildegard und Martin Wieland von Swing and Dance Feldkirch.