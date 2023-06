4-Tage-Woche: "Wohlstand gefährdet"

WKV-Präsident Hopfner warnt vor flächendeckener Arbeitszeitreduzierung.

Wirtschaftskammer-Präsident Wilfried Hopfner hat das Amt als oberster Interessenvertreter der Vorarlberger Wirtschaft in einer schwierigen Zeit übernommen. Nach der Neuordnung in der Interessenvertretung hat der ehemalige Banker keine Verschnaufpause eingelegt. Im Gespräch mit Marc Springer bei Vorarlberg LIVE nahm er zu den vielfältigen Herausforderungen der Wirtschaft und Gesellschaft, zu Wohlstand und Standort Stellung. Staatlichen Eingriffen in Sachen Teuerung mag er nicht zustimmen, er macht auf die schwierige Preisgestaltung der Unternehmen aufmerksam und erinnert daran, dass jedes Unternehmen am Markt agiert und versuchen muss, so gut wie möglich am Markt zu bestehen. Modelle anderer Länder seien nicht so einfach zu übernehmen, man müsse jeweils das Gesamtkonzept übernehmen.