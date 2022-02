4 Podestplätze für Nachwuchsrodler in Bludenz

Bludenz-Hinterplärsch (dk). Beim 3. Rennen zum ASVÖ-Cup der Nachwuchsrodler konnten die Sportler vom Rodelclub Sparkasse Bludenz insgesamt 4 Podestplätze nach Hause fahren.

Die neue Kunsteisrodelbahn in Bludenz-Hinterplärsch hat sich einmal mehr bewährt und als selektive Bahn speziell für den Nachwuchs erwiesen. Rund 50 Jungrodler aus Tirol und Vorarlberg ermittelten beim 3. Bewerb zum ASVÖ-Cup 2021/2022 in spannenden Rennen ihre Meister. Mit insgesamt einem ersten, einem zweiten und zwei dritten Plätzen erfüllten die Städtlerodler durchaus die Erwartungen von Nachwuchstrainer Patrik Korbela: „Wir sind auf dem richtigen Weg und müssen die Chance dieser tollen Heimstätte konsequent nützen um unsere Stellung im nationalen und internationalen Rodelsport weiter auszubauen“, so Nachwuchskoordinator und Landestrainer Korbela. Das Finale zum ASVÖ-Cup findet mit dem 4. Lauf am Sonntag, 13. Februar 2022, in Innsbruck-Igls statt.