4 Meter lang! Riesiger toter Tigerpython in Park entdeckt

Riesige, unterernährte Tigerpython in Park entdeckt: Rätsel um Herkunft des Reptils. Untersuchungen eingeleitet, da keine Genehmigung für die Haltung dieser Schlangenart bekannt ist.

Tigerpythons (Python molurus) sind eine Art von Würgeschlangen, die in weiten Teilen Süd- und Südostasiens beheimatet sind. Diese beeindruckenden Reptilien gehören zu den größten Schlangenarten der Welt und können eine Länge von bis zu 6 Metern erreichen, wobei die meisten Exemplare jedoch kürzer sind. Der Name "Tigerpython" bezieht sich auf die charakteristische Musterung ihres Felles, die an die Streifen eines Tigers erinnert, obwohl die Farbgebung und das Muster je nach geografischem Standort variieren können.

Tigerpythons bevorzugen eine Vielzahl von Habitaten, darunter Wälder, Graslandschaften, Feuchtgebiete und in der Nähe von Gewässern. Sie sind sowohl in Tieflandgebieten als auch in höher gelegenen Regionen zu finden. Diese Schlangen sind überwiegend nachtaktiv und verbringen den Tag versteckt in Höhlen, unter umgestürzten Bäumen oder in anderen Verstecken.